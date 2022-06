Moustapha Diakhaté: "Sante Mbacké taxoul nékeu seutou Serigne Touba loudoul..."

Moustapha Diakhaté, invité de Leral Xibaar n'a pas pris de gants pour juger l'acte de Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké sur Macky Sall. "Il est insolent et impoli. Il a tenu des propos qu'il ne dira jamais à ses parents. Il a insulté une Institution et la justice doit le punir à la hauteur de son acte. Qu'ils ne se réfugient pas derrière les noms de famille. Il ne suffit pas d'être un Mbacké pour être petit fils de Serigne Touba. Ahmadou Bamba, ses petits fils sont ceux qui ont été enfantés par ses fils et filles. Même s'il était le petit fils de Serigne Touba, il ne devait pas tenir ces propos", a-t-il allumé le député.