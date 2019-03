Moustapha Lô Diatta:"Ziguinchor a raté son rendez vous avec Macky sall"

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Maire de Djignaki dans Bignona, se dit déçu du vote affectif que les populations de Ziguinchor on fait montrer à l'endroit de Ousmane Sonko. Selon Moustapha Lo Diatta, le président mérite plus de la part des populations au regard des nombreux efforts consentis pour sortir la Casamance de la crise et relancer l'activité économique de la région. Pour le Ministre délégué chargé des Organisations Paysannes, Ziguinchor a raté son rendez vous avec Macky Sall.