Moustapha Niasse, chantant Macky Sall ne rate pas l'opposition

Comme à son habitude de donneur de leçon et de cours magistraux, cette fois ci, le président de l’assemblée nationale, Moustapha Niass n’a pas raté l’opposition. « Il y'en a qui ont des navires vermoulus avec du bois pourri, ils n'iront pas loin des côtes. Parce qu'ils vont revenir à la barre. Il y'en a qui ont des navires mais, qui n'ont pas d'équipage. Il y en a même qui ont un navire et un équipage plus ou moins douteux et sans capitaine. A ceux-là, je leur dirais que malgré les imprécations, les philippiques, les obligations et les plaintes, c'est Dieu qui décide et c'est Lui qui donne le pouvoir. Donc, soyons sereins et croyons en Dieu », a dit Mousatapha Niass ce mercredi au Centre International de Conférence Abdou Diouf, lors de la cérémonie de lancement de la campagne du parrainage.



Lui, qui est venu soutenir son collégue, le président de la République a déjà, lancé les couleurs, en chantant les louanges de Macky Sall. « Même vos détracteurs empruntent l'autoroute "Illah Touba" quand ils partent à Touba. L'action de l'homme n'est jamais achevée jusqu'au moment où il rejoint le seigneur. Et ceux-là, qui contestent ce que nous faisons ne savent pas qu'au 15e siècle déjà, les navires à voile traversaient les océans avec l'intelligence du génie humain. Surtout avec un navire solide", relève-t-il.



Et, il ajoute : « Vous avez un navire solide qui est la coalition présidentielle, un équipage solide qui sont les leaders des partis politiques et le capitaine solide, c'est vous ».



Thierno Malick Ndiaye