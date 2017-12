Moustapha Niasse ouvre la voie à sa succession : « je ne demande pas à être reconduit au prochain congrès »

Le secrétaire général de l’Alliance des forces qui présidait la journée de réflexion organisée par les jeunes de son parti, a saisi cette occasion pour ouvrir la voie à sa succession. « Je ne demande pas à être reconduit lors du congrès », a-t-il dit.



« Voilà 8 ans que j’invite les jeunes à prendre les rênes du parti », a lancé Moustapha Niasse aux jeunes de l’Afp, samedi lors de la journée de réflexion organisée par le mouvement national des jeunes progressistes. Face aux militants et aux cadres de son parti, le président de l’Assemblée a révélé que « c’est le congrès qui va décider, mais il ne demande plus à être reconduit ».



L’ancien Premier ministre d’un ton ferme, pense qu’il est temps que les jeunes de son parti montent au sommet de la hiérarchie. Entouré de ses plus proches collaborateurs, comme le ministre Alioune Sarr, Moustapha Niasse souligne que lors du congrès qui va se dérouler en 2018, « il faut qu’il y ait ce qu’il faut comme nombre et comme qualité pour diriger le bureau politique », parce qu’ajoute-il, « ils peuvent relever ce défi car ils ont l’engagement, la volonté et la maitrise des techniques politiques qui incombe à ces tâches ». Le président Moustapha Niasse qui a cheminé avec tous les président de ce pays, se veut clair dans ses intentions: « Je souhaite qu’il ait une relève », exhorte-t-il.











L'As