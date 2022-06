Moustapha Sow toujours présent aux côtés de son guide : coin du voile sur un fidèle talibé de Serigne Mountakha

Après une carrière comme banquier, Moustapha Sow a fondé son cabinet de conseil dans son pays, le Sénégal. Il a confié à Forbes Afrique sa passion pour l’Afrique et sa vision de l’avenir du continent.



Moustapha Sow est l’aîné d’une famille de 12 enfants. Il fêtera ses 39 ans en février prochain. Le jeune financier est né à Kaolack, une localité située au centre du Sénégal où il a grandi et fait toute sa scolarité.



En 2001, après le baccalauréat, il prend le large. Il part d’abord à Détroit, dans le Michigan, avant de débarquer à Montréal en 2004 pour démarrer ses études universitaires.



Après un bachelor en sciences économiques, puis un diplôme d’études supérieures en finance, il est recruté par Citibank, où il entame vraiment sa carrière de banquier. Mais en 2012, il démissionne et rentre au Sénégal, où il occupe un poste de direction dans une filiale de la Banque islamique de développement.



En juin 2017, Moustapha Sow se lance dans l’entrepreneuriat avec la création de son cabinet SF Capital, spécialisé dans le conseil. Forbes Afrique a voulu en savoir plus sur cet homme d’affaires amoureux de l’Afrique.