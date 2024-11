Mouvement ALSAR: Racine Sy entre éloquence et popularité !

Il est vrai que tous les observateurs et analyses s’attendent à une victoire écrasante du Parti Pastef d’Ousmane Sonko au soir du 17 novembre prochain. Mais compte tenu des nombreuses foules et intentions de vote dans l’entreprenariat, Mamadou Racine Sy ou le leader du Mouvement Alsar peut créer la surprise !



De nature effacé, discret et généreux, Racine Sy est devenu très éloquent à l’heure de la communication politique. Tous ceux qui connaissent Racine, savent qu’il manie très bien la langue française ! Mais un Racine si convaincant, si cohérent, si souriant, il a fallu une campagne électorale pour le découvrir.



Et partout où Mamadou Racine est passé, constate « Le Témoin » quotidien, les retraités, futurs retraités, veuves et orphelins jubilent ! « Parce que je vais continuer à porter ma voix, surtout quand je serai élu à l’Assemblée nationale, pour la revalorisation et l’augmentation significative des pensions de retraite » a-t-il dit lors d’un meeting qu’il animait à Kédougou.



