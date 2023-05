Mouvement Gueum Sa Bopp : La Fédération départementale de Dakar demande à Bougane, de « cracher » sur le dialogue politique

Le Délégué Mamadou Guèye "l'original", rappelle que Gueum Sa Bopp ne saurait participer à un simulacre de dialogue politique, au moment où les droits des citoyens sont foulés au pied.



« Deux dialogues politiques se sont tenus avec les résultats que tout le monde connaît. Aucune avancée significative n’a été enregistrée en termes de renforcement de la démocratie et de la préservation des acquis démocratiques. »



« Des calculs politiques, rien que des calculs politiques se cachent encore derrière cet appel au dialogue du Président Macky Sall. La seule chose qui vaille, est de lutter contre une troisième candidature du Président Macky Sall, tout en lui faisant savoir qu’aucune menace sur l’éligibilité des candidats ne sera acceptée » a-t-il martelé.



Selon le communiqué reçu, la Fédération départementale Gueum Sa Bopp de Dakar lui demande solennellement de respecter les décisions issues d’instances internationales en ce qui concerne la loi sur le parrainage et de s’atteler à organiser une élection présidentielle transparente, démocratique et inclusive.



« Toutefois, partie prenante de la plateforme des forces vives de la nation (F24), la Fédération départementale Gueum Sa Bopp de Dakar demande au président Bougane Gueye Dany, de suivre les décisions fortes qui y seront retenues », conclut la Fédération départementale Gueum Sa Bopp de Dakar.