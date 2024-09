Mouvement d’humeur des travailleurs de l’ANCAR Ziguinchor : "Nous exigeons de meilleures conditions de travail" Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2024 à 00:20 | | 0 commentaire(s)|

En mouvement d’humeur, ce mardi 03 septembre, les travailleurs de l’Agence National de Conseil Agricole et Rural (ANCAR) de Ziguinchor exigent de meilleures conditions de travail. Arborant des brassards rouges, ils alertent le nouveau directeur face à la situation qu’ils considèrent comme sérieuse. "Depuis deux à trois mois, nous avons engagé des réflexions au niveau des agents du BMC de Ziguinchor à Kolda. Nous avions écrit un préavis de grève remis au directeur sortant, compte tenu de l’expiration du préavis nous avons jugé nécessaire de tenir ce mouvement d’humeur pour alerter en attendant un plan d’action de grève. Depuis 08 mois des agents de terrain n’ont pas de carburant pour fonctionner, nous prenons de nos poches pour faire l’entretien de nos motos, ce qui n’est pas logique. Nous attendons du nouveau directeur et du nouveau PCA de réparer ces injustices que nous subissons", explique Boubacar Tikiré, Conseiller agricole et rural BMC Ziguinchor.

Ces derniers qui demandent une bonne gestion au sein de l’ANCAR n’excluent pas de durcir le ton dans les jours à venir...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Mouvement-d-humeur-des-t...

