Mpox: Aucun cas détecté au Sénégal, selon le Docteur Boly Diop, médecin-chef

Le médecin-chef de la Division surveillance et riposte vaccinale à la direction de la Prévention du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le docteur Boly Diop, a affirmé vendredi qu’aucun cas de Mpox n’a été détecté à ce jour au Sénégal.



‘’Les rumeurs faisant état d’un cas venu du Ghana sont infondées pour la simple raison que ce pays n’a, ce jour, connu aucun cas confirmé. Sur plus d’une dizaine de cas suspects prélevés, au Sénégal, tous sont négatifs”, a dit à l’APS, le docteur Diop, lors d’un entretien.



L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché le 14 août dernier son plus haut niveau d’alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de Mpox en Afrique.



Le Mpox appelé également variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l’animal à l’homme par le biais d’un contact physique étroit.



Elle provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et des lésions cutanées, au niveau du visage, des mains, des pieds, du corps, de la région périanale ou des organes génitaux.



En Afrique, la maladie connait une recrudescence en République démocratique du Congo, au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda. Le Gabon a annoncé, vendredi, avoir détecté un premier cas.



Le médecin-chef a indiqué que le Sénégal s’est mis en état d’alerte avec la ‘’mise en service d’un dispositif de surveillance à l’aéroport Blaise Diagne, au Port autonome de Dakar et dans 46 districts sanitaires dont la plupart sont situés dans des zones frontalières’’, depuis que l’Organisation mondiale de la santé a catégorisé cette malade comme ”urgence de santé publique de portée internationale”.



‘’ A Touba, a-t-il signalé, nous avons préconisé des actions prioritaires comme le renforcement du dispositif de surveillance sanitaire du Magal”.



”Mais à l’heure où nous parlons, parmi les cas suspects prélevés, aucun n’a été confirmé’’, a-t-il réitéré, invitant les populations, à adopter les mesures préventives contre le Mpox, notamment le lavage des mains, le port et le changement systématique des gants pour les soignants, rapporte l'Aps.