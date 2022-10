Multiples dysfonctionnements à l'ANACMU: Les agents se démarquent des syndicats et des délégués du personnel

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Octobre 2022 à 13:41

Le communiqué du 24 octobre des sections syndicales et le collège des délégués du personnel, dénonçant "de multiples dysfonctionnements" à l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle, est loin d'être unanime. D’après un communiqué parcouru par «L'As» et signé par des agents en service au sein de la structure, tout ce qui est dit dans ledit communiqué n’est que la revendication personnelle de ses signataires.



Et pire, ces agents regrettent que le texte n'ait pas été soumis à l'appréciation du personnel qu’ils sont censés représenter. C'est pourquoi ils ont pris leurs distances par rapport à leurs collègues. "Nous nous démarquons de cet acte posé par nos collègues et nous nous inscrivons en faux par rapport à ce qui est dit dans ledit communiqué. Nous déplorons la démarche cavalière qui cache mal une intention inavouée", ont dénoncé Moustapha Thiam, Aly Fall et Cie dans un communiqué transmis à la Rédaction. Revenant sur les conditions de travail, ces agents indiquent que les difficultés ne peuvent manquer dans la vie d’une organisation. «Mais, force est de constater une amélioration matérialisée par des actions de haute portée sociale prises par la Direction générale à l’endroit du personnel. Depuis un certain temps, il est noté un apaisement du climat social qui règne au sein de l’entreprise avec des discussions qui sont engagées par la Direction générale qui a manifesté sa disponibilité à dialoguer. Par ailleurs, compte tenu des résultats enregistrés et des recommandations des différentes évaluations effectuées, nous marquons notre adhésion à cette nouvelle dynamique de réforme salvatrice du programme de la CMU enclenchée par l’Agence", ont indiqué Moustapha Thiam, Aly Fall et Cie qui, enfin, ont invité la direction générale de l'Anacmu à persévérer dans cette dynamique d’apaisement par le maintien et l’accroissement des mesures qui impactent significativement la vie socioprofessionnelle des travailleurs.



A rappeler que dans un communiqué publié le 24 octobre dernier, le Syndicat autonome des médecins du Sénégal de l’Agence nationale de la couverture maladie universelle (Sames-Anacmu), le Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (Sdt-3s) et le collège des délégués du personnel avaient peint un tableau sombre de l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle avant de dénoncer de "multiples dysfonctionnements" et des "choix hasardeux" qui ont plombé la structure publique dans un "climat social délétère".

