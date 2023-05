Musique: La chanteuse Tina Turner est morte à 83 ans Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2023 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

La chanteuse américaine naturalisée suisse Tina Turner est morte à 83 ans, selon un communiqué publié sur le compte Instagram officiel de la légende du rock. « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner », indique le communiqué, ajoutant que la chanteuse américaine, naturalisée suisse, laissait « derrière elle […] La chanteuse américaine naturalisée suisse Tina Turner est morte à 83 ans, selon un communiqué publié sur le compte Instagram officiel de la légende du rock. « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner », indique le communiqué, ajoutant que la chanteuse américaine, naturalisée suisse, laissait « derrière elle sa plus grande œuvre : sa musique ». Tina Turner est morte des suites d’une longue maladie. La star du rock’n’roll, une référence absolue, s’est éteinte en Suisse à l’âge de 83 ans, a annoncé mercredi 24 mai son entourage dans un communiqué publié sur Instagram. Elue « Queen of Rock & Roll », elle a obtenu à elle seule onze Grammy Awards tout au long de ses cinquante ans de carrière. Elle était une des artistes les plus populaires du monde avec 200 millions d’albums vendus. (Avec AFP)



