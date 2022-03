Musique : La position surprenante de Dj Kolos sur la concurrence entre Wally Seck et Sidy Diop. Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Avril 2022 à 00:01 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : La concurrence dans le show business est un sujet polémique. Assez spontanément, chacun avancera sa propre réponse façonnée par son expérience. Pour certains, la concurrence s’assimile à un facteur d’émulation et d’équité. Pour d’autres, elle a des effets positifs. L’animateur de la RFM, Dj Kolos, a livré une analyse pour le moins surprenante de la concurrence d’un genre nouveau qui secoue la société en général, et la musique comme reflet de celle-ci.Source : https://www.dakaractu.com/Musique-La-position-surp...

Accueil Envoyer à un ami Partager