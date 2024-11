Musique-Nécrologie : Décès de Samba Mballo dit « Bathie » du groupe Gelongal Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2024 à 21:33 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Le groupe Gelongal vient de perdre l'un de ses membres, Samba Mballo, surnommé « Bathie », décédé ce dimanche 10 novembre., a annoncé Dakaractu. Cette tragique nouvelle touche profondément la communauté des artistes-musiciens du Sénégal et du Fouladou. Après la disparition de Papis, la perte de Bathie plonge à nouveau le groupe dans une immense consternation. Il convient de rappeler que ce groupe, originaire de Kolda, a su s'imposer sur la scène musicale sénégalaise, africaine et mondiale. En cette douloureuse circonstance, Xalima.com présente ses sincères condoléances au groupe Gelongal et la famille éplorée.Que Dieu accueille le défunt au Paradis, le Firdawsi.



