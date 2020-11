Mythe sur les financements des jeunes et des femmes, certains se demandent s'ils.. Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020 à 18:11 | | 0 commentaire(s)| Les financements intéressent la majeure partie de la population mais beaucoup d’entre elle ne connaissent pas les voies et moyens pour les obtenir. Leral qui a tendu son micro à certains citoyens, a recueilli divers avis. Ces derniers qui déplorent le manque d’emploi et de financement, invitent les autorités à leur venir en aide.



