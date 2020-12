NECROLOGIE: L'ancien président français Valéry Giscard d’Estaing est mort Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Décembre 2020 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

Ancien président de la République française de 1974 à 1981, Valéry Giscard d’Estaing est mort ce mercredi soir, à 94 ans, dans sa propriété d’Authon, dans le Loir-et-Cher. « Son état de santé s’était dégradé et il est décédé des suites du Covid-19 », a écrit sa famille dans un communiqué transmis à l’Agence France-Presse […] Ancien président de la République française de 1974 à 1981, Valéry Giscard d’Estaing est mort ce mercredi soir, à 94 ans, dans sa propriété d’Authon, dans le Loir-et-Cher. « Son état de santé s’était dégradé et il est décédé des suites du Covid-19 », a écrit sa famille dans un communiqué transmis à l’Agence France-Presse (AFP). « Conformément à sa volonté, ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale. » Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques. Macron, Angela Merkel, Justin Trudeau, etc., les témoignages fusent de partout pour saluer la mémoire de celui qui fut le successeur de Georges Pompidou en 1974. Désormais, seuls Sarkozy et Hollande constituent le club des anciens présidents français après les disparitions de Chirac et de Giscard d’Estaing.



