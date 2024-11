NETANYAHOU LIMOGE SON MINISTRE DE LA DÉFENSE EN PLEINE GUERRE CONTRE LE HAMAS Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2024 à 20:30 | | 0 commentaire(s)|

Dans une déclaration officielle, le Premier ministre israélien a évoqué une "rupture de confiance" et des "divergences significatives" qui auraient fragilisé la gestion de ce conflit particulièrement complexe. En pleine guerre contre le Hamas, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pris une décision fracassante en limogeant son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Dans une déclaration officielle, Netanyahou a évoqué une "rupture de confiance" et des "divergences significatives" qui auraient fragilisé la gestion de ce conflit particulièrement complexe. Selon lui, les désaccords exprimés publiquement par Gallant auraient "profité à l'ennemi", une situation qu’il estime intolérable en temps de guerre. Pour remplacer Gallant, Netanyahou a choisi Israel Katz, ancien ministre des Affaires étrangères et vétéran de la scène politique israélienne, en raison de son expérience reconnue en matière de sécurité. Katz, député à la Knesset depuis plusieurs décennies, a occupé des postes clés qui font de lui une figure respectée pour ses décisions fermes et sa capacité d'exécution. Ce choix stratégique envoie un signal fort : Netanyahou souhaite une équipe resserrée et unie, capable de répondre avec une efficacité accrue aux menaces auxquelles fait face Israël. Ce remaniement intervient alors qu’Israël intensifie ses opérations militaires à Gaza, tout en surveillant les tensions croissantes avec d’autres groupes hostiles dans la région. La pression intérieure et extérieure est immense : des missiles en provenance de Gaza, des frictions avec le Hezbollah au nord, et un climat politique sous tension. Pour Netanyahou, l’objectif est d’assurer une "harmonie" totale au sein du cabinet de guerre, un impératif selon lui pour parvenir à une "victoire totale" dans cette lutte. Yoav Gallant, né le 8 novembre 1958 à Jaffa, est un officier général chevronné des forces de défense israéliennes, dont l’expertise militaire a été précieuse au début du conflit. Ministre de la Défense depuis la guerre Israël-Hamas de 2023-2024, il a pris des décisions stratégiques cruciales qui ont renforcé la réponse militaire israélienne. Toutefois, sa tendance à exprimer publiquement ses opinions sur la gestion de la guerre semble avoir précipité son départ. Pour Netanyahou, cette transparence était devenue un obstacle, perçue comme une faille qui affaiblissait la position d’Israël. Le choix d’Israel Katz, né le 21 septembre 1955 à Ashkelon, marque la volonté de Netanyahou de s’entourer d’une figure au parcours politique solide et à la réputation de décisionnaire. Katz, conservateur, a occupé des ministères clés, dont ceux des Affaires étrangères et des Transports, et il est apprécié pour son pragmatisme. En le nommant ministre de la Défense, Netanyahou espère ramener une cohésion nécessaire au cabinet et renforcer la direction militaire du pays. Cette nomination pourrait également rééquilibrer la coalition, alors que l’appel de Netanyahou à Gideon Saar pour rejoindre le gouvernement semble destiné à renforcer les soutiens au sein de la Knesset. Face à une guerre qui s’intensifie, Netanyahou mise désormais sur un cabinet de guerre soudé et efficace. La nomination de Katz envoie un message clair : le gouvernement israélien veut renforcer son autorité et sa stratégie pour mettre un terme aux hostilités avec le Hamas et, plus largement, aux menaces régionales. Source Logo: Le Soleil Primary Section: International Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/international/netanyahou-...

