NOËL DES RÉCONCILIATIONS À ZIGUINCHOR

Mgr Manga, nouvel évêque, a choisi la messe de Noël pour lancer un appel à la guérison des blessures invisibles qui minent la société. Son message, ancré dans la tradition du jubilé catholique, dépasse le cadre strictement religieux La fête de Noël a été célébrée ce 25 décembre 2024 dans le monde entier. Au Sénégal, les paroisses, de Dakar à Ziguinchor, ont organisé des messes pour marquer cet événement. À la Cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, le nouvel évêque, Mgr Jean-Baptiste Valter Manga, a délivré un message fort d'espérance, de réconciliation et de miséricorde. Dans son homélie, Mgr Manga a rappelé que l'Église catholique entre en 2025 dans une année jubilaire, une tradition célébrée tous les 25 ans. « Ce jubilé est un moment spécial pour réfléchir à la justice, au pardon et à la libération, comme le recommande la Bible. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont en prison, mais aussi pour tous ceux qui sont prisonniers d'addictions ou de blessures intérieures », a-t-il expliqué. Il a invité les fidèles à vivre cette année sous le signe de l'espérance et de la réconciliation. « Chaque paroisse doit avoir un prêtre disponible pour écouter et aider. Les sacrements, comme la réconciliation et l'eucharistie, sont essentiels pour guérir nos blessures intérieures », a-t-il souligné. Mgr Manga a également adressé un message fort aux prêtres et aux fidèles de son diocèse, les appelant à un engagement plus profond pour répondre aux besoins spirituels et humains des paroissiens. « J'ai demandé qu'il y ait toujours un prêtre disponible dans chaque paroisse pour écouter et accompagner. Certaines souffrances, souvent invisibles, rendent le bonheur inaccessible. Nous avons besoin d'un accompagnement pastoral fort pour identifier et soigner ces blessures intérieures », a-t-il insisté. Il a également mis en lumière l'importance des sacrements, en particulier ceux de la réconciliation et de l'eucharistie, comme moyens de guérison spirituelle et de renouveau intérieur. En cette célébration de Noël, le message de Mgr Manga s'est voulu une bouffée d'espérance pour une communauté catholique appelée à bâtir des ponts de réconciliation et à œuvrer pour une société plus juste et plus solidaire. L'évêque de Ziguinchor a invité les fidèles à porter la lumière de Noël dans leur quotidien, à travers des actes concrets de solidarité, de justice et d'amour fraternel.



