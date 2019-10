NRJ Music Awards 2019 : Aya Nakamura se moque de Nikos Aliagas

Pour rappel, si elle n’a rien gagné l’année dernière, Aya Nakamura a fait parler d’elle durant la cérémonie des NRJ Music Awards 2018. En cause ? Nikos Aliagas qui a écorché son nom toute la soirée, la transformant en Naya Nakamura, Ayana Kamira puis Ava Nakamura. « On invite pas les gens quand on arrive pas à dire son nom correctement » réagissait-elle, furieuse, dans un tweet rapidement supprimé.



Il faut dire que la jeune chanteuse de 24 ans a de fortes chances d’être récompensée pour cette année dans les catégories Artiste féminine francophone. Elle aura comme concurrentes Jennifer, Vitaa, Ciara Lucianiet Angèle. Elle pourra aussi être récompensée dans la catégorie de la chanson française pour “Pookie”.



C’est cette catégorie qui est la plus discutée. Pour remporter le titre, Aya Nakamura devra passer devant ses concurrents tels-que Dadju avec sa chanson “Compliquée“, Saprano et Vicenzo “le coach“, Vitaa “Que Dieu me pardonne” ou encore Angele et Roméo Elvis “Tout oublier“.