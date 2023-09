NTA-Afrique: Somone abrite la 3e cérémonie d'ouverture de la troisième conférence

Somone à abrité là cérémonie d'ouverture de la troisième conférence NTA-Afrique. L'idée étant d'explorer les différentes pistes, menant vers un développement socio-économique durable en Afrique à travers le dividende démographique. 200 chercheurs et experts africains et internationaux ont participé à cet événement, prévu du 6 au 8 septembre. Une rencontre de haute facture qui vise, notamment, à créer un cadre pour aborder les questions de la population et de développement durable dans un contexte de crises multiples.