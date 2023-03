Namardé-Podor : Un berger raconte leur calvaire suite à une panne de forage qui dure Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mars 2023 à 11:32 | | 0 commentaire(s)| Les populations de Namardé ont manifesté leur colère avec des brassards et foulards rouges, pour exiger la réparation de leur forage tombé en panne depuis un mois.

Les habitants du village de Namardé dans la commune de Gamadji Saré (dans le département de Podor), à 15 km de Labgar, sont confrontés à un manque d'eau criard. Le forage est tombé en panne depuis un mois.



Le seul puits qui existe, n'a plus la capacité de ravitailler en eau le village. Les éleveurs éprouvent d'énormes difficultés pour abreuver le bétail en période de canicule dans la zone, martèle les manifestants.



Et selon notre source, les difficultés sont nombreuses comme on peut le constater sur ces images filmées par les populations locales.



