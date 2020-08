Naples : Kalidou Koulibaly réalise le dernier souhait d?un vieux supporter malade Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Août 2020 à 21:59 | | 0 commentaire(s)|

Après la dernière journée de Serie A, le 1er août, et avant le huitième retour de Ligue des champions contre Barcelone hier samedi, les joueurs de Naples ont bénéficié de quelques jours de repos. Kalidou Koulibaly et Faouzi Ghoulam en ont profité pour se rendre au chevet d’un supporter malade. L’international algérien et le défenseur sénégalais ont ainsi profité d’une excursion en bateau prévue sur l’île d’Ischia, non loin de Naples, pour aller saluer Vito, un supporter de club napolitain gravement malade et obligé de garder le lit, rapporte Rmcsport visité par Senego. Le voisin à l’origine de la rencontre entre les deux footballeurs et ce tifoso des Partenopei a ainsi partagé un cliché de cette visite surprise sur les réseaux sociaux ce jeudi.

“Lui c’est Vito”, dit le Colonel, “un de mes voisins qui malheureusement est décédé. […] Jusqu’à ce qu’il ferme les yeux, il n’a jamais cessé de soutenir le Napoli”, raconte ainsi le supporter repris par le journal local Il Mattino. Un de ses souhaits était de rencontre un joueur de Naples mais c’était compliqué parce qu’il était alité depuis plusieurs années. “Quand j’ai raconté ça à Ghoulam et Koulibaly ils m’ont dit: “Où habite-t-il? Allons-y!. Je suis fier d’avoir pu exaucer ce souhait et surtout d’avoir eu un voisin comme lui”, a raconté Ivan.



Source : http://www.senemedia.com/annonce-28808-naples-kali...

