Naples Vs Fiorentina : Kalidou Koulibaly accusé d’avoir craché sur son adversaire, Riccardo Sottil

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 19:43 | | 0 commentaire(s)|

Depuis samedi, lors de la victoire de Naples sur le terrain de la Fiorentina (3-4), l'international sénégalais, Kalidou Koulibaly est au cœur d'une polémique.

.



Ainsi, il a été dit que défenseur de Naples avait eu beaucoup de duels avec Riccardo Sottil. Les deux joueurs ont eu un désaccord à la fin d’une course. Et, le jeune italien de La Viola est allé se plaindre sans être entendu devant l’arbitre. La raison, d’après Violanews, serait due à un crachat que Koulibaly aurait lancé à son adversaire.



Mais, il se trouve que la photo qui circule sur les réseaux sociaux prouve peut-être, le contraire. Kalidou Koulibaly a le visage dirigé vers le sol et non pas vers Sottil. L’affaire reste à suivre.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos