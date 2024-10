Naufrage au large des îles Canaries : Les neuf défunts enterrés

Ils sont au nombre de neuf (9). Et ont tous été enterrés avant-hier et hier. Les trois (3), à El Mocanal, Valverd, le lundi 30 septembre 2024 et les six (6), hier 1er octobre, au cimetière de Frontera. Des moments lourds d’émotion selon une collègue de la télévision espagnole, Harigan. Ce drame, qui a eu lieu suite au chavirement d’une pirogue en provenance de la Mauritanie, a fait neuf (9) morts, une cinquantaine de disparus et vingt-sept (27) rescapés. Pour ce qui est de la nationalité des passagers, les survivants disent être venus de la Mauritanie, du Mali, de la Guinée et de la Gambie. Parmi les défunts, seuls deux noms sont connus : Mahamaud ( Mohamed) Sima et Amadou Touré, informe "Seneweb".



« Les survivants ont déclaré être originaires du Mali, de la Guinée, de la Gambie et de la Mauritanie. Ils sont partis il y a six jours. Alors que certains parlaient de la présence de Sénégalais dans cette pirogue, on n’a pas encore la certitude qu’il y en avait .. Un confrère, Xemita, qui suit aussi l’information, avait d’ailleurs fait un tweet, confirmant nos informations : « Les survivants ont déclaré être originaires du Mali, de la Guinée, de la Gambie et de la Mauritanie. Ils sont partis il y a six jours. Ils ont trouvé des vêtements et quelques objets dans la mer, mais pour l'instant, rien de plus ».



Cette tragédie, qui a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 septembre 2024, a suscité beaucoup d’émotion.



Un fait identique à celui de M’bour: les migrants s’inclinent d’un côté et font chavirer la pirogue



Qu’est-ce qui s’est passé? Pour rappel, la pirogue était déjà sur les côtes espagnoles. Et l’accident a eu lieu lors du sauvetage. Les migrants se sont inclinés d’un côté, faisant ainsi chavirer la pirogue. Il n’y avait que des hommes dans l’embarcation et un mineur, âgé entre 12 à 15 ans, qui fait partie des victimes. Cette nuit du drame, trois pirogues étaient arrivées plus une quatrième, pas encore localisée, au moment du drame. Ce qui faisait un total de 131 arrivées, 15 femmes, 5 enfants et 4 bébés. Sans compter les morts et les disparus.