Naufrage de migrants clandestins à Mbour : le bilan passe à 80 corps repêchés, ce mardi Selon emedia.sn qui partage l'info, 80 corps ont été repêchés dans la seulement matinée par les sapeurs-pompiers et des piroguiers, selon Babacar Senghor, Président du Clpa ( Conseil local de la pêche artisanale). Ce qui porte le bilan à 89 morts.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2024 à 19:50 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi après 48 heures sans nouvelles du reste des disparus du chavirement d’une pirogue au large de Mbour, l’espoir était devenu mince. Les populations de Mbour, parents et amis des naufragés, sont ce mardi, sous le choc.



Pour rappel, cette embarcation avait à son bord plus de 200 candidats à l’émigration irrégulière qui avait à cœur de rallier l’Espagne. Ayant pris départ au quai de pêche, dimanche, la pirogue a chaviré à 5 kilomètres environ.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook