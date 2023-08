Navétanes à Saint-Louis: L'Odcav se démarque de l'Oncav et fait cavalier seul Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2023 à 18:54 | | 0 commentaire(s)| Les tensions entre l'Organisation Nationale de Coordination des activités de vacances (Oncav) et la Commission Centrale des Arbitres (CCA) continuent de susciter des désaccords au sein du mouvement navétanes, notamment à Saint-Louis. Après les sorties musclées du président de l'Oncav Amadou Kane, l'Odcav de Saint-Louis, à travers son président Mamadou Ba, a fait face à la presse pour dénoncer l’attitude et le "mépris" qu'elle affirme subir de la part de la structure mère. Entouré des principaux acteurs du championnat national populaire à Saint-Louis, le président de l'Odcav a exposé les origines du différend avec l'Oncav et décide de dérouler ses compétitions avec arbitres professionnels de la Cra de saint-Louis, tout en appelant à une révision totale du fonctionnement de l'Oncav et de l'Orcav.



