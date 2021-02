Naviguer plus aisément sur le Danube Rédigé par leral.net le Samedi 20 Février 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

A une époque où l’ on pense sérieusement à protéger l’environnement, on est partagé devant un tel projet. D’un côté chercher à utiliser pleinement un mode de transport respectueux justement de cet environnement et d’autre part des travaux qui peuvent menacer l'écosystème du fleuve. Mais si l’on en croit Boton...





Source : Il est question de le creuser et de le rendre navigable 300 jours par an. Ce qui demanderait des travaux évalués à 18 millions d'euros, financés presque entièrement par l’UE.Source : https://www.podcastjournal.net/Naviguer-plus-aisem...

Accueil Envoyer à un ami Partager