Nba : Retour triomphale de Gorgui Sy Dieng avec les Grizzlies

Avec pas moins de cinq matchs annulés ces deux dernières semaines à cause de la Covid-19 et des absences de tailles, les Grizzlies ont pu compter, hier, sur la star du basket sénégalais, Gorgui Sy Dieng, pour marquer leur retour face à San Antonio.



L’intérieur des Lions a été l’un des acteurs de la septième victoire d'affilée de sa formations en s’imposant devant les Spurs par 133-102.



Meilleur scoreur de la rencontre avec 19 points, 9 rebonds, 1 passe et 1 contre en 24 minutes de jeu, Gorgui Sy Dieng a été, sans doute, l’homme du match pour Memphis.

Source : http://www.senemedia.com/annonce-35515-nba-retour-...