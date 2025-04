Ndella Madior Diouf : En détention malgré la maladie, un appel à la clémence pour une femme au grand cœur

Ndella Madior Diouf, militante connue pour son engagement auprès des jeunes filles en détresse, traverse aujourd’hui, l’une des épreuves les plus difficiles de sa vie. Derrière les murs froids de la prison, elle lutte contre une maladie qui fragilise un peu plus chaque jour son corps.



Son incarcération soulève une profonde vague d’émotion dans l’opinion publique. En effet, Ndella Madior Diouf n’a jamais été animée par des intentions malveillantes. Son seul “crime” aura été de tendre la main à des jeunes filles enceintes et sans-abri, souvent rejetées par leur entourage. Dans une société où les plus vulnérables peinent à se faire entendre, elle a choisi de se battre pour elles.



Aujourd’hui, affaiblie et souffrante, sa santé se dégrade. Ses proches et ses soutiens lancent un appel vibrant à la justice sénégalaise : faire preuve de clémence, par humanité et reconnaître la noblesse de ses actions.