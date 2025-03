Ndèye Diarra de la série "Cœur Brisé" : Une étoile montante, entre mannequinat et cinéma Rédigé par leral.net le Mardi 25 Mars 2025 à 22:48 | | 0 commentaire(s)| Ndèye Diarra, mannequin et créatrice de contenu sénégalaise, est une figure incontournable dans l’univers de la mode et du divertissement. Avec sa silhouette élancée, son charisme naturel et son sens inné du style, elle captive non seulement les podiums, mais aussi le cœur de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Actuellement actrice dans la série à succès "Cœur Brisé", Ndèye Diarra prouve sa polyvalence, en dévoilant un talent remarquable pour le cinéma. Ses performances authentiques et captivantes dans cette production, lui ont permis de s’imposer dans l’univers des séries sénégalaises.



Sur Instagram et TikTok, elle partage des contenus inspirants mêlant mode, lifestyle et conseils de beauté, attirant une communauté fidèle. En collaborant avec des marques prestigieuses, elle s’impose comme une icône de style, tout en promouvant des valeurs d’estime de soi et d’acceptation.



Que ce soit sur les podiums, devant les caméras ou sur les réseaux sociaux, Ndèye Diarra continue de briller, devenant un modèle pour de nombreuses jeunes femmes.



