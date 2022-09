Ndeye Sow Leila dézingue Ousmane Sonko et avertit la jeunesse qui est assez manipulée Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Septembre 2022 à 07:38 | | 0 commentaire(s)| Ndeye Sow Leila n'a pas raté d'un iota Ousmane Sonko, après les insultes et calomnies dont elle a été victime par les partisans de ce dernier. "Vous pouvez m'insultez, mais lui, Ousmane Sonko n'ose pas. Il faut qu'il prenne ses responsabilités pour aller répondre de ses dérives sexuelles au tribunal. On doit juste l'entendre, de quoi a-t-il peur? Pourquoi vous demande -t-il de l'accompagner et de lui barrer la route pour qu'il ne réponde pas"?, s'est-elle interrogée.



Accueil Envoyer à un ami Partager