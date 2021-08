Ndiamacouta : Hamath Fanta et Ahmat Cissé décrient la gestion de la marie et interpellent le président Sall La population de la commune de Diamacouta située dans le département de Bounkiling réclame un bilan à l'actuel maire. Pis elle accuse ce dernier d' être à l'origine de tous les malheurs de la commune. Sur les prochaines locales, leur porte parole Ahmat Cissé demande au président Sall de ne pas faire confiance au maire sortant. REGARDEZ

AHMAT CISSE WLF.mp4 (175.79 Mo)



