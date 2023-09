Ndiao Bambali : Le village de Kaffrine aux routes impraticables

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2023 à 18:01 | | 0 commentaire(s)|

Notre reportage du jour nous emmène à Ndiao Bambali, un village situé dans la région de Kaffrine, où les habitants font face à une série de défis, notamment des routes impraticables. Le principal pont menant au village, s'est effondré au fil des années, engendrant des pertes tragiques en vies humaines et d'énormes dégâts. Les résidents lancent un appel urgent aux autorités, pour résoudre ces problèmes cruciaux dans les plus brefs délais. Suivez ce reportage de Marime Soda Ndiaye, Augustin Kâ et Khadija Thioub, pour en apprendre davantage sur cette situation préoccupante.