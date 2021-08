Ndioum : Comment Cheikh Oumar Anne a changé le visage de sa commune

Ce, lundi les jeunes républicains de la commune de Ndioum (Podor) se sont mobilisés pour renouveler leur confiance à leur Leader, Cheikh Oumar Anne, qui a contribué efficacement à la promotion de la jeunesse et des cadres. et l'émergence de sa commune.



A en croire les jeunes républicains, le maire de Ndioum, a participé à la lutte contre la pauvreté, à l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens en créant des emplois durable pour la jeunesse dont l’impact est palpable. "Chaque mois plus 62 millions sont injectés dans la ville pour les jeunes qui disposent des centaines de CDI et CDD, 10 millions par an pour l'achat des fournitures scolaire considérablement renforcées, le maire a renforcé la dotation d’ordinateurs, d’imprimantes et d’onduleurs à toutes les écoles. Deux salles informatique chacune 20 ordinateurs à Ndioum 6 et Ndioum Walo", ont -il fait savoir.



Dans leur bilan, ils citent la construction et la réhabilitations des écoles de Ndioum 4 et de Ndioum Walo, Ndioum5 et Oulad Berry sans oublier la Construction d’un Espace Numérique Ouvert(ENO) dans la commune. Toujours sur les réalisations du maire des appartements ont étés loués à Dakar et à Saint pour les étudiants originaires de Ndioum









Dans le domaine de l'agriculture, le maire a investi des dizaines de millions avec l'installation de 17 unités de transformation de riz pour les femmes de Ndioum, le financement d’une ferme agricole au profit de l’ASC de Kawral à Ndioum Walo (Riziculture, maraichère, pisciculture, arboriculture, aquaculture) à hauteur de 70 Millions...





"De telles attaques, planifiées, qui interviennent systématiquement au lendemain de sorties politiques réussies de M. Anne. C’est vrai qu’il est de coutume qu’a l’approche des élections locales que des tonneaux vides se ruent dans les medias pour se faire entendre, une stratégie pour toujours espérer une position. Nous jeunes républicains de Ndioum, ne comptons plus assister, passifs, à ce lynchage sans pudeur. Nous appelons à tous les responsables politiques et à toutes les forces vives qui souhaitent le développement de notre cher Ndioum de rejoindre au très précieux Dr Cheikh Oumar Anne", ont t-il précisé dans leur communique.





Par ailleurs les jeunes saluent la décision "courageuse et audacieuse" de Monsieur Amadou Kane Diallo , Président du Mouvement Bamtare qui a porté son choix sur la candidature du Dr Cheikh Oumar Anne.

Dans le domaine de la santé, les partisans de Cheikh Oumar Anne a alloué 4 millions à l’achat de produits pharmaceutique et la mise en place d’une mutuelle de santé et d’un fond de prise en charge des personnes du troisième âge.Pour le bien étre de la population, le communiqué des jeunes républiques révèle l'achat d'un camion benne tasseuse pour la collecte des ordures, construction d’une place publique, butimage 6 km de voirie au niveau de la commune de Ndioum avec l’aide de l’Etat du Sénégal, et la construction d’un abattoir.