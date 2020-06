Ndoukhourate: La société chinoise Africa field offre 7 millions FCfa pour les travaux d'adduction d'eau Premiers jalons posés pour les branchements d’eau : la Mairie de Yenn et l’Africa field soulagent les villageois de Ndoukhourate Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juin 2020 à 12:56 | | 0 commentaire(s)| L’accès à l’eau, une doléances* vieille de plus de vingt ans pour les villages de Ndoukhourate, va bientôt devenir une réalité. Le Maire Gorgui Ciss, a procédé hier 05 Juin 2020, au lancement des travaux d’adduction d’eau à Ndoukhourate (Commune de Yenne), en présence du sous-préfet de Bambilor, du commandant de la brigade de gendarmerie de Yenne, entre autres.

Le lancement des travaux d’un important ouvrage d’une valeur de 24 millions de nos francs, constitue un soulagement pour les populations de Ndoukhourate, localité située dans la département de Rufisque.



Dans le cadre de la Responsabilité sociétale, la société chinoise Africa field, avec son appui de 7 millions de FCfa, est venue renforcer l'enveloppe de 17 millions FCfa de la Mairie, un geste magnifié dans les interventions des personnalités présentes.



Avec un forage qui peine à ravitailler correctement les populations, ces branchements qui s’étendent sur plus d’un kilomètre, d’une valeur de 24 millions FCfa, vont raccorder écoles, quartiers et bornes-fontaines,



en ce qui concerne les travaux, dès lundi, la SONES et Sen’eau vont poser leurs premiers jalons, améliorant ainsi significativement les conditions de vie et de santé des populations.



Un extrait de vidéo tente de salir le Maire Gorgui Ciss : Fake News quand tu nous tiens…. En cette période où les réseaux sociaux jouent un rôle important dans le volet communication, mais aussi d’alerte et de veille, les Fake News aussi foisonnent et polluent la vie de certains leaders, tentant même de salir leur réputation.

Connu par sa transparence, sa gestion propre et efficiente, mais aussi toujours à l’écoute des populations, Gorgui Ciss n’a pas échappé à ces diaboliques manipulateurs qui influent négativement les usagers des réseaux sociaux, en atteste cette vidéo que Leral.net a pu recueillir..

Pour une transparence sans conteste, Gorgui Ciss a remis l’argent que les responsables de Africa Field ont apporté en public et cash, directement à l'entrepreneur Ibrahima Diaw.

La scène qui s’est déroulée en présence du sous-préfet de Bambilor et du commandant de la Brigade de la gendarmerie de Yenn a été extraite de son contexte par spectateur, filmée par son téléphone pour parler de corruption

Ahurissant et très mal intentionné ! Qui en veut à cet homme ?



Heureusement le Maire sera lavé à grandes eaux avec la précédente vidéo que Leral.net partage.





Accueil Envoyer à un ami Partager