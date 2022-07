Ndoye Bane gagne la bataille de l'électrification à Pire et promet la victoire à Macky Sall aux... Rédigé par leral.net le Mardi 5 Juillet 2022 à 16:32 | | 0 commentaire(s)| Le maire de Pire, Abdoulaye Ndoye Bane, a reçu le Directeur du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), Cheikh Diop à Pire et ses villages environnants. L'électrification de Pire est en marche avec trente (30) villages qui vivent dans l'obscurité depuis fort longtemps. Non sans promettre au Président Macky Sall une victoire étincelante lors des législatives, le 31 juillet prochain. Par ailleurs, le Directeur du PUDC a, en plus de l'électrification des villages, a même promis d'équiper les femmes de Pire. "Tout ce que le Président nous a dit en matière d'électrification, on le fera", a-t-il dit.



