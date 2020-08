Nécrologie : Babacar Fall, PDG de BF Trading & Services et président de "Thiès sur les rails du développement", en deuil Rédigé par leral.net le Samedi 1 Août 2020 à 23:12 | | 0 commentaire(s)|

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle. Selon jotaay, Babacar Fall PDG de BF traiding service, Président Thiès sur les rails du développement vient de perdre sa mère Adja Ami Touré.

L’enterrement aura le lundi 02/08/20 à Touba.

Toute l’équipe de jotaay s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à Babacar Fall PDG de BF traiding services et à toute la famille éplorée.







Source : Source : https://www.jotaay.net/Necrologie-Babacar-Fall-PDG...

