Nécrologie: Décès de Serigne Modou Niang, promoteur de lutte Samedi 28 Janvier 2023

Les acteurs de la lutte sénégalaise sont endeuillés par le rappel à Dieu dans la nuit de vendredi à samedi de Serigne Modou Niang. Le promoteur de lutte et matron de « Mouniang Production n’est plus Serigne Modou Niang a rendu l’âme à l’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye des suites d’une maladie. Serigne Modou Niang s’était éloigné […] Les acteurs de la lutte sénégalaise sont endeuillés par le rappel à Dieu dans la nuit de vendredi à samedi de Serigne Modou Niang. Le promoteur de lutte et matron de « Mouniang Production n’est plus Serigne Modou Niang a rendu l’âme à l’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye des suites d’une maladie. Serigne Modou Niang s’était éloigné du monde sportif après la chute du régime d’Abdoulaye Wade. Dans une sortie qu’il avait faite en 2016, il déclarait: «C’est vrai, du temps des libéraux, j’avais la latitude d’organiser de grands combats dotés du drapeau du Premier ministre. Quand Pape Diop était président du Sénat, chaque saison, j’organisais un grand événement qu’il parrainait. Depuis qu’ils ne sont plus aux affaires, j’ai perdu de la vitesse, mais je garde ma dignité et attends que les libéraux reviennent au pouvoir pour redécoller ».



Source : https://lesoleil.sn/necrologie-deces-de-serigne-mo...

