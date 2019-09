Nécrologie - Décès de l'ancien international Mamadou Teuw

L’ancien international sénégalais Mamadou Teuw est décédé ce dimanche à Dakar des suites d’une longue maladie, a appris l’APS.



Ancien joueur de Dial Diop à Dakar, Mamadou Teuw a surtout fait de beaux jours au Casa-sports de Ziguinchor qu’il a rejoint après le sacre du club en 1979 en Coupe du Sénégal face au Jaraf de Dakar.



Né à Yarakh, mais définitivement attaché au club fanion du Sud, Teuw avait ensuite filé en Belgique au FC Bruges où il était devenu une grande icône.



"C’était à la fin des années 1980. Mamadou Teuw était à l’époque le joueur africain le plus capé en compétition européenne avec 42 sélections avec le FC Bruges. Il était adulé en Belgique", a confié à l’APS son ancien coéquipier et ami Demba Ramata Ndiaye.



"En 1983, au cours du tournoi international du Casa-sports qui avait invité à Dakar le Hafia de Guinée, le FC Bruges et l’US Gorée, des recruteurs s’étaient déplacés pour superviser notre coéquipier Tony Coly. Mais c’est Teuw qui leur a tapé dans l’œil. C’est comme ça qu’il est parti en Belgique", a rappelé Demba Ramata Ndiaye.



Et Ndiaye de raconter une autre anecdote pour montrer l’attachement de Mamadou Teuw au Casa-sports, son club de cœur.



"Un jour il était convoqué avec la sélection nationale A pour un match amical en Asie, je ne sais plus contre quelle équipe. Teuw avait reçu une prime de match importante. Il avait acheté des jeux de maillots pour le Casa-sports. Il n’avait rien donné à sa famille. Il consacrait tout au Casa-sports", a confié Demba Ramata Ndiaye.

