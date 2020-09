Nécrologie: Habibatou Kane Ly, présidente de FLD, a perdu son père

Médina Baye en deuil encore . Un Grand érudit de la fayda tidiane est parti. Amadou Saidou Kane plus connu sous le nom de Oustaz Kane est parti à jamais. Né le 23 Septembre 1936 /16 septembre 2020, Oustaz Kane était le père de Habibatou Kane Ly, Présidente des femmes leaders de Femmes Leadership et Développement(FLD), un mouvement qui soutien et défend les actions du Président Macky Sall. Toute la rédaction du site exclusif.net présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.

Source : https://www.exclusif.net/Necrologie-Habibatou-Kane...