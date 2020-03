Nécrologie: La jeunesse de Koungheul en deuil, Bounana Aïdara, ancien président de l'AMCEEK, est décédé à Dakar. L’ange de la mort a foudroyé encore la jeunesse de Koungheul, Bounama Aïdara n’est plus.



La jeunesse est endeuillée. L’ancien président de l’Amical communal des élèves et étudiants de Koungheul, Bouna AIDARA a tiré sa révérence aujourd’hui suite d’une maladie.



D’après les témoignages recueillis, le disparu qui fut un étudiant modèle à l’université Cheikh Anta DIOP de Dakar et disponible, était aussi un homme respecté et fidèle en amitié..



Frère, repose en paix ! Que la grâce d’Allah Soub hana Wa Tallah t’accompagne au paradis !

