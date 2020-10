Nécrologie: La notaire Me Nafissatou Diop Cissé endeuillée (Photos) Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020 à 13:00 | | 1 commentaire(s)| Me Nafissatou Diop Cissé est en deuil. La notaire a annoncé qu’elle a perdu, aujourd’hui, sa mère Aminata Sow, institutrice à la retraite.



La levée du corps est prévue ce lundi à 14h à la mosquée de Sacré-Cœur 3 et l’enterrement au cimetière musulman de Yoff, le même jour.



Les condoléances seront reçues à la Sicap Sacré-Cœur 3, villa numéro 9223.

