Nécrologie : Le Khalife général de Loboudou a tiré sa révérence, ce mercredi

Nous venons d'apprendre le décès du Khalife général de Loboudou, Cheikh Talibouya Would Cheikh Ahmadou Ndiaye, à l'âge de 99 ans.



Cheikh Talibouya fut introduit à la tête du khalifat, le 15 novembre 2021, suite au décès de Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye. On retient de lui, l'image d'un homme pieux, véridique et respectueux. Que son âme repose en paix.



Leral présente ses condoléances à toute la communauté Qadriya de la Mauritanie et du Sénégal.