Nécrologie : Le père d'Amara Diouf est décédé Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2024

Sénégal Atlanticactu/ Amara Diouf/ Saliou Ndong L'international sénégalais Amara Diouf est en deuil après la disparition de son père et formateur, Hady Diouf, décédé ce jeudi 12 décembre 2024 à Pikine, d'après des sources proches de la famille. La cérémonie d'inhumation est prévue ce vendredi, après la prière de 14 heures. Hady Diouf a laissé une empreinte durable sur le football sénégalais, ayant joué pour plusieurs clubs, notamment les Niayes (aujourd'hui AS Pikine), l'ASFA, et la Sonacos de Diourbel. Sa carrière l'a aussi conduit à évoluer dans les championnats mauritanien, qatari et tunisien. Fondateur du centre de formation FC Solar, Hady Diouf a aidé à faire émerger de nombreux jeunes talents, dont son fils Amara Diouf, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations U17 avec le Sénégal.



