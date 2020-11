Nécrologie: Mamadou Guèye, le mari de Aïda Mbodji, a perdu son jeune frère Mamadou Guèye , le mari de l’ex maire de Bambey, appelée aussi « la lionne du Baol » est en deuil. Le Pdg du groupe SVTP, spécialisé dans l’hydraulique, les BTP, l’assainissement et autres, a perdu ce samedi son jeune frère Alioune Guèye.

C’est Mamadou Guèye, (proche du Président Macky Sall), qui partagé la triste nouvelle en ces mots: « Chers frères, Amis, Collègues et Collaborateurs, je vous fais part du décès, ce matin, de mon petit frère Alioune Guéye ».



L’enterrement a eu lieu à 17 heures à Tiléne, leur village situé à côté de Ross Béthio, à 45 kilomètres de Saint-Louis. Selon la nouvelle partagée, « la cérémonie religieuse aura lieu, Inchàllah, demain, dans cette localité, à Tilène ».



Compatissant à cette triste nouvelle qui touche cette famille, à Mamadou Guàye, Aïda Mbodji, parents et proches, Leral.net exprime sa solidarité et prie pour le repos de l'âme du défunt. Par la grâce de DIEU, que le Paradis soit sa demeure pour l’éternité.



