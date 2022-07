Nekal: La Direction de l'état-civil va former 5 000 officiers et 600 archivistes pour... Rédigé par leral.net le Lundi 4 Juillet 2022 à 19:28 | | 0 commentaire(s)| En présence de la Direction de l'état-civil, plus de 5 000 officiers seront formés sur la numérisation des fichiers, en sus de 600 archivistes. Trente quatre (34) centres de déclaration de proximité sont en cours de construction, pour faciliter aux populations les déclarations familiales. Selon Aliou Ousmane Sall, la communication reste le seul moyen pour éradiquer ce fléau. ll en appelle à la responsabilité de tout un chacun, particulièrement à la presse sénégalaise.



