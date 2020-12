Néné Fatoumata Tall: "La coordination des femmes reste unie derrière Aliou Sall et avertit quiconque se dressera sur le chemin de notre réussite " Rédigé par leral.net le Samedi 5 Décembre 2020 à 23:11 | | 0 commentaire(s)|

La coordination départementale des femmes de l'Apr de Guédiawaye marque son indignation face à une cabale, qui ne saurait prospérer, orchestrée par quelques individus se réclamant coordonnateurs communaux de l’APR à Guediawaye. En effet, ces « coordonnateurs » en perte de vitesse se sont malheureusement distingués par un communiqué laconique fustigeant une supposée démarche solitaire du coordonnateur départemental, Monsieur Aliou Sall.





Nous rappelons, à ce groupe insignifiant, que l’engagement du maire Aliou Sall dans le département, sa présence et son soutien auprès des populations et des militants, dont eux mêmes,vont toute proportion gardée, au delà des espérances qu’on en attendait. L’APR Guediawaye a toujours été un exemple dans le parti et rien ni personne ne peut enlever ce mérite au coordonnateur.





Leur mission , mort-née, de saper la dynamique unitaire de notre parti et de la coalition présidentielle ne passera pas devant la détermination des militants et militantes engagés autour du coordonnateur départemental, pour le triomphe de la vision du Président, Macky Sall, dont la seule préoccupation est l'émergence de notre cher pays, le Sénégal.





La coordination départementale des femmes reste unie derrière le maire Aliou Sall et avertit quiconque se dressera sur le chemin de notre réussite et du leadership de notre responsable départemental, nous aura en face. Ensemble derrière le Président Macky Sall pour relever les défis de l'émergence.



La coordination départementale des femmes de l’APR de guediawaye.





Source : COMMUNIQUESource : https://www.exclusif.net/Nene-Fatoumata-Tall-La-co...

