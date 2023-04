Neuf anciens Tirailleurs sénégalais débarquent à Dakar, vendredi Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 20:24 | | 0 commentaire(s)|

Neuf anciens Tirailleurs sénégalais, qui vivaient jusqu’ici en France, vont définitivement rentrer au Sénégal, ce vendredi 28 avril 2023. Selon un communiqué de la Dirpa, ces hommes agés de 85 à 96 ans, ayant servi dans l’armée française notamment durant les guerres d’Indochine et d’Algérie, étaient jusqu’ici contraints de vivre en France au moins six […] Neuf anciens Tirailleurs sénégalais, qui vivaient jusqu’ici en France, vont définitivement rentrer au Sénégal, ce vendredi 28 avril 2023. Selon un communiqué de la Dirpa, ces hommes agés de 85 à 96 ans, ayant servi dans l’armée française notamment durant les guerres d’Indochine et d’Algérie, étaient jusqu’ici contraints de vivre en France au moins six mois par an pour bénéficier d’une pension de retraite. Après une rencontre à l’Elysée avec le Président français Emmanuel Macron, l’autre semaine, qui a facilité leur retour définitif au pays, Yoro Diao (95 ans), Oumar Diemé (91 ans) et de leurs frères d’armes seront accueillis à leur arrivée à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, ce 28 avril 2023, à 14h30, par Me Sidiki Kaba, Ministre des Forces armées, en compagnie des hautes autorités militaires.



Source : Source : https://lesoleil.sn/neuf-anciens-tirailleurs-seneg...

Accueil Envoyer à un ami Partager