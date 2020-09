New START: inclure la France et le Royaume-Uni dans les négociations est «prioritaire» pour la Russie Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Septembre 2020 à 21:59 | | 0 commentaire(s)|





Source : Pour la Russie, l’admission de la France et du Royaume-Uni -pays alliés des États-Unis au sein de l’Otan et qui possèdent des arsenaux comparables à ceux de la Chine- aux pourparlers sur le contrôle des armements est prioritaire, selon l’ambassadeur de Russie à Washington.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202009181...

