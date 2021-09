New York : La Constitution des Etats-Unis aux enchères pour 15 à 20 millions de dollars ! Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Septembre 2021 à 21:00 | | 0 commentaire(s)|





Source : Un rarissime exemplaire original de la Constitution américaine ratifiée le 17 septembre 1787 à Philadelphie sera bientôt mis aux enchères à New York pour une valeur estimée entre 15 et 20 millions de dollars. C’est ce qu’a annoncé ce vendredi la maison Sotheby’s. Sotheby’s expose jusqu’à dimanche une collection privée de documents constitutionnels américains datant […]Source : https://www.lasnews.info/2021/09/17/new-york-la-co...

Accueil Envoyer à un ami Partager