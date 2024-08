New York : Le Sénégalais accusé de viol arrêté

P. Diop risque gros. Le Sénégalais est accusé d’avoir « brutalement attaqué » une femme, rapporte Les Échos, repris par Seneweb. D’après les premiers éléments de l’enquête, le 5 août dernier, « la victime marchait vers 01 heure du matin lorsque qu’elle a été approchée par le suspect qui lui a demandé son chemin » avant de « la violer », a indiqué le département de police de New York, repris par le journal. Celui-ci précise que la victime a été transportée au NYC Health + Hospitals.



Des tracts ont été distribués dans l’arrondissement suite au signalement de la victime. Ce qui a facilité l’arrestation du présumé violeur le 11 août. Ce dernier a été appréhendé dans un train par un policier, souligne le quotidien d’information.



Diop est détenu à la prison de Rikers Island et la caution est fixée à 250 000 dollars. Les services de l’immigration sont dans le dossier puisque l’enquête a révélé que le Sénégalais était entré « illégalement » aux États-Unis en 2023, glisse Les Échos.

